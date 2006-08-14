Янукович зробить декілька кроків назустріч людям
16:16, 14 серпня 2006Політика
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Прем’єр відмежовується від популізму
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє врахувати в програмі уряду програму Президента України Віктора ЮЩЕНКА “10 кроків назустріч людям”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.
“Ми домовились з Віктором Андрійовичем, що ми обов’язково врахуємо програму Президента, яку підтримав народ на виборах”, - сказав прем’єр.
Водночас він зазначив, що поки не готовий сказати, наскільки вдасться врахувати всі пункти президентської програми.
При цьому, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд не робитиме популістських обіцянок, а лише братиме на себе такі зобов’язання, які зможе виконати.
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