Білецький про виконання вимог "Азову": Думаю, у нардепів є інстинкт самозбереження

Про це заявив лідер "Азова", нардеп Андрій Білецький, інформує "112 Україна".

"Думаю, у них (у депутатів - УНІАН) є інстинкт самозбереження. Є фракції, які виступають проти цього питання (виборів - УНІАН). Є невелика кількість чесних депутатів, думаю, все буде добре. Якщо влада поведе себе неадекватно... залишаємо За собою право на будь-які дії, блокувати парламент, блокувати АП тощо", - заявив Білецький.

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Відзначимо, за словами самого Білецького, у сьогоднішньому марші "Азова" взяли участь близько 10 тисяч осіб.

Марш "Азова" у Раді завершився запалюванням фаєрів. За словами Білецького, зазначена акція - мирна, і її учасникам нецікаво штурмувати парламент. Однак він заявив, що це тільки попередження. У разі, якщо на Донбасі спробують провести вибори, Раду "винесуть". Марш "Азова" проходив під гаслом "Вимоги нації - ні капітуляції". Зокрема, представники "Азова" виступили проти проведення виборів на Донбасі "за російським сценарієм". На вулиці Грушевського було перекрито рух автотранспорту.

Порядок у центрі Києва забезпечували 2 тисячі правоохоронців.