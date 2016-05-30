Луценко прогнозує відновлення справи стосовно Лукаш

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді сьогодні в Києві.

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"Щодо пані Лукаш - я би на її місці так швидко не радів. Ми маємо отримати остаточні документи однієї із державних установ, і після цього справу буде відновлено і прийнято законне рішення", - наголосив Луценко.

За його словами, "законне рішення у справі Лукаш прийматиме слідчий".

Відповідаючи на запитання журналістів, Луценко також пообіцяв відновити розслідування призупиненої справи щодо ще одного екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича.

«... у Лавриновича там приблизно однаковий стан справ і необхідно теж отримати від однієї з державних установ документи і виходити на рішення», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Лукаш заявила, що Генеральна прокуратура України зупинила досудове розслідування стосовно неї. "Звеселю вас трохи свіжими новинами. У ГПУ знову буксують: Розслідування стосовно мене знову зупинено", - написала Лукаш у Фейсбук.