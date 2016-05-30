Луценко прогнозує відновлення справи стосовно Лукаш
Генеральний прокурор Юрій Луценко прогнозує відновлення справи стосовно колишнього міністра юстиції Олени Лукаш.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді сьогодні в Києві.
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"Щодо пані Лукаш - я би на її місці так швидко не радів. Ми маємо отримати остаточні документи однієї із державних установ, і після цього справу буде відновлено і прийнято законне рішення", - наголосив Луценко.
За його словами, "законне рішення у справі Лукаш прийматиме слідчий".
Відповідаючи на запитання журналістів, Луценко також пообіцяв відновити розслідування призупиненої справи щодо ще одного екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича.
«... у Лавриновича там приблизно однаковий стан справ і необхідно теж отримати від однієї з державних установ документи і виходити на рішення», - сказав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, Лукаш заявила, що Генеральна прокуратура України зупинила досудове розслідування стосовно неї. "Звеселю вас трохи свіжими новинами. У ГПУ знову буксують: Розслідування стосовно мене знову зупинено", - написала Лукаш у Фейсбук.