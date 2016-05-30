У Кремлі вважають, що європейська та євразійська інтеграція можуть "доповнювати одна одну"

Про це йдеться в матеріалах прес-служби президента РФ до засідання Вищої Євразійської економічної ради - зустрічі 31 травня в Астані глав країн - членів Євразійського економічного союзу - президентів Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизії.

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«Євразійський союз, як і раніше, націлений на розвиток взаємовигідного діалогу з Євросоюзом, виходячи з того, що європейська і євразійська інтеграції здатні ефективно доповнювати одна одну. Казахстанська сторона виступила з ініціативою проведення в цьому році міжнародної конференції з налагодження взаємодії між Євразійським союзом і ЄС», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, під час засідання планується обговорити перспективи співпраці Євразійського економічного союзу з іншими країнами та інтеграційними об'єднаннями.

Стверджується, що зарубіжні партнери виявляють великий інтерес до співпраці з Євразійським союзом. У травні 2015 року підписано Угоду про створення зони вільної торгівлі з В'єтнамом. У жовтні минулого року прийнято рішення про запуск аналогічних переговорів з Ізраїлем. На експертному рівні триває опрацювання можливості укладення угод про вільну торгівлю з Індією, Єгиптом та Іраном. Під час майбутньої зустрічі очікується прийняття рішення про запуск переговорів за угодою про уніфікацію торгового режиму з Республікою Сербією.

Євразійською комісією також підписані меморандуми про взаєморозуміння з урядами Монголії, Перу та Чилі. Готуються угоди про співпрацю з Королівством Камбоджа, Південною Кореєю, Еквадором і МЕРКОСУР (Південноамериканський спільний ринок). Важливе значення надається формуванню економічного партнерства з ШОС. Ідея поглиблення зв'язків по лінії інтеграційних об'єднань обговорювалася під час нещодавнього в Сочі 19-20 травня саміту Росія-АСЕАН.

Окрему увагу планується приділити питанню розширення торговельно-економічної взаємодії з Китаєм, включаючи поєднання Євразійського економічного союзу з реалізованою Пекіном ініціативою - «Економічний пояс Шовкового шляху». Ведеться підготовка «дорожньої карти» співробітництва з КНР, до якої увійде перелік пріоритетних спільних проектів, у т.ч. з розвитку транспортної інфраструктури. Скоро очікується запуск переговорів щодо укладення угоди про торговельно-економічне співробітництво між Євразійським союзом і Китаєм.