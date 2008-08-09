США закликають Росію вивести війська з Грузії

США закликали Росію вивести війська з Грузії, припинити авіаудари і поважати територіальну цілісність американського союзника.

"Ми закликаємо Росію припинити авіаційні і ракетні атаки на Грузію, поважати грузинську територіальну цілісність і вивести наземні підрозділи з грузинської території", - йдеться в заяві Держсекретаря США Кондолізи РАЙС з приводу дій грузинських і російських військ за контроль над невизнаною республікою Південна Осетія, передає Reuters.

Офіційний Вашингтон закликав припинити вогонь в Південній Осетії і пообіцяв направити в регіон представника як посередника.