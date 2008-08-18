У Тимошенко запевняють УЄФА, що на «Олімпійському» - істотні зрушення

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сподівається, що найближчим часом УЄФА виведе Національний спортивний комплекс «Олімпійський» зі списку найбільш ризикованих об`єктів при підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він повідомив в інтерв`ю журналістам, коментуючи результати засідання Міжвідомчої робочої групи з реконструкції НСК «Олімпійський».

За словами І.ВАСЮНИКА, з 5 липня – з моменту початку роботи Міжвідомчої групи – в процесі реконструкції НСК «Олімпійський» відбулися істотні зрушення.

«Це дозволяє нам сподіватися, що у зв`язку з тим, що Україна здійснила великий прогрес у підготовці до Євро-2012, експерти УЄФА приймуть рішення про виведення НСК «Олімпійський» зі списку найбільш ризикованих об`єктів», - зазначив І.ВАСЮНИК.

Він також повідомив, що згідно з проектом реконструкції і затвердженому графіку робіт реконструкція НСК «Олімпійський» буде завершена до 2010 року.

«Ці терміни і графік робіт узгоджені з експертами УЄФА», - підкреслив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ц.р. будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві матчів Євро-2012.

7 серпня міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що державне підприємство НСК "Олімпійський" підписало договір на виконання робіт з реконструкції стадіону з німецьким архітектурним бюро GMP von Gerkan, Marg und Partner.

Сьогодні, 18 серпня, керівник дирекції з будівництва і реконструкції НСК «Олімпійський» Василь ОГОРОДНИК під час чергового засідання Міжвідомчої робочої групи повідомив, що першочергові роботи з реконструкції НСК ведуться згідно з графіком.