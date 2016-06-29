Луценко запевняє, що слідством зібрано достатньо доказів вини Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Регламентного комітету Верховної Ради заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, слідством було охоплено діяльність компаній, які були підконтрольні Онищенку в період останніх трьох років, включаючи січень цього року, оскільки після цієї дати депутат передав активи підконтрольних йому підприємств в управління іншим особам.

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“У слідства достатньо доказів того, що пан Онищенко є бенефіціаром підприємств, діяльність яких призвела до розкрадання понад 1,6 млрд гривень”, - сказав Луценко.

Він наголосив, що зібрані докази повинен розглядати, досліджувати і надавати оцінку виключно суд, а не профільний комітет парламента.

При цьому генпрокурор зауважив, що депутат не вдався до втечі на відміну від інших своїх колег, до яких є питання з боку правоохоронних органів. “Я з повагою ставлюся до того, що ви знаходитесь поруч з нами в Україні, це по-чоловічому, але все повинно доводитися в суді”, - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка.

Наступного дня антикорупційний прокурор Назар Холодницький особисто приніс подання до парламенту.

Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі.