Полторак запропонував НАТО започаткувати механізм протидії гібридним загрозам
Міністр оборони України Степан Полторак в рамках участі у саміті Організації північноатлантичного договору (НАТО) запропонував Альянсу започаткувати механізм із протидії гібридним загрозам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майор Анатолій Петренко повідомив на брифінгу в Києві за підсумками саміту НАТО, який відбувся у Варшаві 8-9 липня.
Читайте також"Нормандський формат" та "Велика п'ятірка" працюють паралельно для тиску на Росію - Клімкін
"Наш досвід - він важкий, але він неоціненний. І це досвід, який стосується протидії гібридним загрозам. Міністром оборони внесено пропозицію щодо започаткування платформи взаємосумісності з вивчення і протидії гібридним загрозам", - сказав Петренко.
"Первинне прийняття такої пропозиції є надзвичайно позитивним, і ми очікуємо у найближчі місяці перейти до реалізації такої ініціативи", - заявив Петренко.
Як повідомляв УНІАН, речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер розповів, що відносини НАТО і України переходять з рівня "відповіді на кризу" на рівень довготривалого партнерства, метою якого є розбудова Збройних сил України за стандартами Альянсу.