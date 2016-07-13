Полторак запропонував НАТО започаткувати механізм протидії гібридним загрозам

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України генерал-майор Анатолій Петренко повідомив на брифінгу в Києві за підсумками саміту НАТО, який відбувся у Варшаві 8-9 липня.

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"Наш досвід - він важкий, але він неоціненний. І це досвід, який стосується протидії гібридним загрозам. Міністром оборони внесено пропозицію щодо започаткування платформи взаємосумісності з вивчення і протидії гібридним загрозам", - сказав Петренко.

"Первинне прийняття такої пропозиції є надзвичайно позитивним, і ми очікуємо у найближчі місяці перейти до реалізації такої ініціативи", - заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер розповів, що відносини НАТО і України переходять з рівня "відповіді на кризу" на рівень довготривалого партнерства, метою якого є розбудова Збройних сил України за стандартами Альянсу.