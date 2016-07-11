Речник Держдепартаменту пояснив зміну відносин України і НАТО

Про це у коментарі українській редакції "Німецької хвилі" сказав речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер. Він також роз'яснив політику Альянсу у Східній Європі після саміту у Варшаві.

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Відповідаючи на запитання про те, чи не з'явиться в Європі нова "залізна завіса" через посилення східних кордонів Альянсу, Бейкер зазначив: "НАТО не шукає протистояння з будь-якою державою чи союзом держав. НАТО - оборонне утворення (…) Для гарантій безпеки країн-членів, НАТО мусить також боронити стабільність за своїми кордонами".

Джошуа Бейкер зауважив, що відносини Альянсу з Україною, Молдовою, Грузією, а також Швецією і Фінляндією реалізують мету посилення стабільності серед країн, що не є членами блоку.

Речник зовнішньополітичного відомства США додав, що Вашингтон виділяє ще $335 млн на підтримку української оборони, зокрема на тренування військовослужбовців, радари та комунікаційні системи, а також на радників, які допомагатимуть у боротьбі з корупцією.

НАТО, у свою чергу, підтримуватиме реформу сфери оборони України, надаватиме сприяння у розмінуванні територій та навчатиме офіцерів і дипломатів за стандартами Альянсу.