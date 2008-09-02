Янукович сказав, коли розпочне переговори про нову коаліцію

Фракція Партії регіонів поки не веде переговорів про створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Поки таких переговорів ми не проводимо», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів чекає, коли коаліція сама оголосить про свій розпад чи буде відповідне рішення Конституційного Суду.

«Тільки після цього ми розпочнемо переговори», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.