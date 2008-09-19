Ключковський: не вам, москалям, мене вчити...

У Верховній Раді України під час обговорення двох варіантів законопроекту про всеукраїнський референдум виникла жорстка суперечка між нашоукраїнцем Юрієм Ключковським (автором одного з законопроектів), регіоналами Александром Лавриновичем та Михайлом Чечетовим.

Після того, як головуючий на той момент перший заступник голови ВР Олександр Лавринович фактично позбавив Ключковського можливості презентувати його законопроект (на представлення альтернативного варіанту було виділено 10 хвилин, а Ключковському дали лише 2), обурений нашоукраїнець звинуватив “прокремлівську більшість” у ігноруванні вимог демократичної процедури та намаганнях будь-що протягнути закон про референдум фактично без обговорення. До того ж, додав він, скорочена процедура розгляду законопроекту фактично не дає нардепам можливості навіть ознайомитися з текстами документів.

У відповідь на закиди Лавриновича, мовляв треба зранку на роботу приходити, Ключковський відбрив, що він цілий день на роботі, й на відміну від інших сам пише свої законопроекти, а не отримує їх ані із Секретаріату Президента, ані з Мінюсту. Підтримувати позицію представника ПР у президії Верховної Ради взявся Чечетов. Причому у процесі регіонал якимось дивним чином зв’язав вимогу обговорювати законопроект з дотриманням процедури із самим фактом існування у ВР "пронатівської меншості". Натомість Ключковський зауважив, що формула "два за, два проти" не передбачає фактичного втілення у вигляді "чотири проти". Де ви бачите "два за"?, - запитав Ключковський, і резюмував: “І не вам, москалям, мене вчити”...