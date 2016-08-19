Путін в окупованому Криму: Київ направив РФ ноту протесту через "непроханого гостя"

Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ України.

«Чергове відвідання посадовою особою Російської Федерації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, які є невід’ємною частиною України, свідчить про триваюче нехтування російською стороною Статутом ООН, Резолюцією ГА ООН А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», Бакинською Декларацією та Резолюціями Парламентської Асамблеї ОБСЄ, іншими принципами та нормами міжнародного права», - зазначається в повідомленні.

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Міністерство закордонних справ України неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених перебувань російських посадових осіб на суверенній території України у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та Севастополь. Спроби посадовців Росії інтерпретувати подібні «візити» в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними.

Російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Владімір Путін прибув до окупованого Криму, де провів засідання з членами Ради безпеки РФ.