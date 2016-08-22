Новий посол США Йованович звернулася до українців (відео)

Про це Йованович сказала у своєму відеозверненні до громадян України, розміщеному Посольством США у відеохостингу YouTube.

"Доброго дня, Україно! Мене звати Марі Йованович. Мені випала честь стати новим послом Сполучених Штатів в Україні. Мені надзвичайно приємно повернутися в Україну. Мені дуже подобалося жити і працювати в Україні. І зараз я з нетерпінням чекаю на можливості мандрувати (Україною) і пізнавати всі її куточки разом з моїм собакою... зустрітися зі старими друзями та знайти нових і з'їсти цілу миску справжніх українських вареників", - заявила Йованович.

"Ми здалеку спостерігали за великими досягненнями України протягом останніх двох років, але зробити треба ще багато. І я сподіваюся працювати разом з вами, щоб підтримувати суверенну, територіально цілісну, демократичну і заможну Україну", - сказала посол.

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Як повідомляв УНІАН, Йованович 24 серпня візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України.

Раніше Йованович була головним заступником помічника держсекретаря США у справах Європи й Азії, а також працювала в Україні - близько трьох років (2001-2004) займала посаду заступника американського посла і тимчасового повіреного США в Україні.

18 серпня 2016 року попередній керівник американської дипломатичної місії в Україні Джеффрі Пайєтт після трьох років роботи послом залишив Україну.