Новий посол США приїде до Києв наступного тижня

Новий посол США в Україні Марі Йованович наступного тижня прибуде в Україну.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства США в Україні. Читайте такожСенат штату Каліфорнія ухвалив резолюцію з нагоди 25-річчя незалежності України Йованович вже прийняла присягу в Держдепі. "З нетерпінням чекаємо можливості привітати нового посла США Марі Йованович в Україні наступного тижня!", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, 18 серпня попередній посол Джеффрі Пайєтт після трьох років роботи послом покинув Україну.

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