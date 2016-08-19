Новий посол США приїде до Києв наступного тижня

20:48, 19 серпня 2016
Політика
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Новий посол США в Україні Марі Йованович наступного тижня прибуде в Україну.

Йованович / twitter.com/USEmbassyKyiv

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства США в Україні.

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Йованович вже прийняла присягу в Держдепі.

"З нетерпінням чекаємо можливості привітати нового посла США Марі Йованович в Україні наступного тижня!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня попередній посол Джеффрі Пайєтт після трьох років роботи послом покинув Україну.

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