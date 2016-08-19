Новий посол США приїде до Києв наступного тижня
20:48, 19 серпня 2016Політика
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Новий посол США в Україні Марі Йованович наступного тижня прибуде в Україну.
Йованович прийняла присягу / twitter.com/USEmbassyKyiv
Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства США в Україні.
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Йованович вже прийняла присягу в Держдепі.
"З нетерпінням чекаємо можливості привітати нового посла США Марі Йованович в Україні наступного тижня!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 серпня попередній посол Джеффрі Пайєтт після трьох років роботи послом покинув Україну.
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