ЄСПЛ завтра оприлюднить рішення у справі про зруйнування будинків на Донбасі

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні в ЄСПЛ. До України та Росії, зокрема, позиваються Антон Лісний, Світлана Півень та Володимир Анохін.

Справа стосується їх скарг на обстріли будинків в ході військових дій на сході України з початку квітня 2014 року. Зокрема, Лісний мав будинок у Донецькій області, який був зруйнований під час обстрілу в серпні 2014 року, Півень також мала будинок у Донецькій області, який був пошкоджений внаслідок обстрілів з квітня 2014 року, Анохін володів будинком у Луганській області, який, знаходячись під постійними обстрілами з літа 2014 року, також був пошкоджений. Як докази всі три заявника представили копії технічних паспортів на будинки, фотографії зруйнованого будинку (Лісний) та копії звітів про ситуацію на сході України (Півень).

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Заявники скаржаться, що їхні життя були під загрозою внаслідок обстрілів, і що їх власність була або знищена, або пошкоджена. Заявники також скаржаться загалом на всі державні установи на сході України, включаючи суди, які припинили працювати і були передислоковані в райони, контрольовані урядом України. При цьому вони посилаються на статтю 1 Протоколу № 1 (захист власності), статтю 2 (право на життя), статтю 6 §1 (право на справедливий судовий розгляд), статтю 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), статтю 10 (свобода вираження поглядів) та статтю 13 (право на ефективний юридичний захист) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На сьогодні у ЄСПЛ на розгляді перебуває приблизно три тисячі індивідуальних справ, пов'язаних з подіями в Криму чи з бойовими діями на сході України.