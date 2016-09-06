Білорусь вперше за 15 років відправила в Україну нового посла

Про це йдеться в повідомленні посольства Білорусі.

"6 вересня 2016 року надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України – керівнику апарату міністерства Вадиму Пристайку", - сказано в ньому.

У ході зустрічі сторони обговорили поточний стан і перспективи розвитку білорусько-українського співробітництва, а також низку актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного.

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На сайті посольства сказано, що Сокол народився 4 березня 1962 року в місті Молодечно Мінської області. У 1983 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище імені Фрунзе, в 1995 році – Київський національний університет, у 2000 році – Академію управління при президенті Білорусі.

У 2008-2013 роках він обіймав посаду посла Білорусі в Узбекистані. У 2013-2015 роках був заступником начальника головного управління у справах Росії в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, з 2001 року послом Білорусі в Україні Валентин Величко.