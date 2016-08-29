Порошенко прийняв вірчі грамоти від нових послів США, Румунії, Бразилії та Єгипту (фото)

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко привітав Йованович із початком діяльності на посаді посла США в Україні і наголосив, що розраховує на її попередній досвід роботи в Києві у 2001–2005 роках.

Президент висловив вдячність американській стороні за політичну, фінансову та військово-технічну підтримку в боротьбі України проти російської агресії. «Розраховуємо на продовження ефективної співпраці», - сказав він.

Під час бесіди з послом Румунії Порошенко заявив, що очікує на візит президента Румунії Клауса Йоханніса до України в 2017 році, у рамках якого буде проведено засідання президентської комісії. Глава української держави висловив сподівання, що Бухарест і надалі сприятиме поглибленню взаємодії України з ЄС і НАТО.

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Він також закликав румунську сторону розпочати діалог щодо запровадження спільного контролю на українсько-румунському кордоні. «Це стане інструментом для боротьби з корупцією. Прискорення процедури перетину кордону, продемонструє довіру та дружбу між нашими націями», - переконаний Порошенко.

Під час зустрічі з послом Бразилії глава держави заявив про важливість відновлення регулярного політичного діалогу та ділових контактів між двома країнами на всіх рівнях, а також наголосив на необхідності прискорення організації українсько-бразильської міжурядової комісії з економічної співпраці.

З послом Єгипту президент України обговорив важливість активізації політичного діалогу та поглиблення торговельно-економічного співробітництва між двома державами. Сторони підтвердили зацікавленість щодо проведення до кінця 2016 року сьомого засідання міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Єгиптом.

Порошенко поновив запрошення президентові Єгипту здійснити візит в Україну у зручний для нього час.