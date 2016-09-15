ГПУ завітала з обшуками до Кернеса і Добкіна

Загалом заплановано десятки обшуків. У місто виїхали 100 співробітників ГПУ і співробітники СБУ, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає його прес-секретар Лариса Сарган.

Обшуки відбуваються у зв'язку з кримінальною справою відносно організації схеми з розкрадання 654 га землі Харкова на суму 4 млрд. грн.

"В організації схеми підозрюють керівництво міста. Зайшли з обшуками в готель «Національ», де проживає сам мер Г.Кернес. Також із обшуками прийшли і в будинок, який належить матері М.Добкіна, але він приїхав показав прописку, а згідно із законом це недоторканне житло народного депутата", - говориться у повідомленні на сторінці Сарган у Facebook.

Ще один фігурант кримінальної справи чинив опір, виїхав спецпідрозділ «Альфи».

Читайте такожСуд вперше заслухав свідчення потерпілих у справі проти Кернеса

Як повідомляв УНІАН, міський голова Харкова Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.

Судові розгляди у справі Кернеса кілька разів відкладалися через його неявку. Востаннє, 29 серпня 2016 року, суд у Полтаві не відбувся, бо, за словами адвокатів, Кернес перебуває в Ізраїлі, де йому мають зробити операцію.