Суд у справі Кернеса знову не відбувся, бо той на операції в Ізраїлі

Як передає кореспондент УНІАН із залу суду, Кернес в суд не з'явився, а його адвокати заявили, що їхній підзахисний перебуває в Ізраїлі, де йому мають зробити операцію.

Дату наступного засідання суд поки що не призначив.

Як повідомляв УНІАН, на попереднє судове засідання, яке мало відбутися 18 липня, Кернес також не з'явився через стан здоров'я: мер Харкова тоді вирушив за кордон на планову операцію.

Довідка УНІАН. Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні та побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

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2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.

28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.