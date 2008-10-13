«Найгуманніший суд Києва» і БЮТ захистять суддів від Ющенка

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про зупинення слідчих дій проти судді Окружного адміністративного суду столиці Володимира КЕЛЕБЕРДИ.

Про це сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час засідання суду.

“Це означає, що ніякого кримінального переслідування судді немає”, - сказав депутат.

Крім того, А.ПОРТНОВ повідомив, що вже сьогодні подано позов до суду з вимогою призупинити дію указу Президента про звільнення В.КЕЛЕБЕРДИ з посади судді Окружного адміністративного суду Києва.

“Блок Юлії Тимошенко зробить усе, щоб жоден суддя в Україні не постраждав внаслідок цього політичного конфлікту”, - сказав А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня стало відомо, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду столиці, який своїм рішенням зупинив виконання указу Президента України про розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів. Кримінальну справу порушено у зв’язку з винесенням суддею В.КЕЛЕБЕРДОЮ завідомо неправдивої ухвали для забезпечення позову БЮТ. Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України.

Президент своїм указом №921 від 10 жовтня звільнив з посади суддю Київського окружного адміністративного суду В.КЕЛЕБЕРДУ. У Секретаріаті глави держави заявили, що В.КЕЛЕБЕРДА не мав повноважень розглядати позов БЮТ.