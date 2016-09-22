Відкриття "представництва" "ЛНР" у Австрії провалилось - бойовики не знайшли підтримки

Австрія офіційно відповіла на ноту українського посольства, що не визнає такої "республіки", а її нібито "представник" у листі до посольства заявив, що не давав своєї згоди представляти "ЛНР", пише Радіо Свобода.

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За словами представників бойовиків, планувалось, що "представництво" буде допомагати організовувати доставку гуманітарної допомоги, зібраної в Австрії для жителів так званої "ЛНР", а також інформувати про події, що відбуваються на території цієї фейкової "республіки". Представляти "ЛНР" в Австрії мав місцевий профспілковий діяч та співробітник міської адміністрації Відня.

Однак, як зазначається, коли дійшло до справи, то жодного "відкриття представництва ЛНР" з прес-конференцією, представником парламенту та обіцянками "інформаційно-культурних акцій", подібного до того, що було під час "відкриття представництва ДНР" в чеській Остраві, у Відні не відбулося.

За словами посла України у Відні Олександра Щерби, "представник ЛНР" Альфред Альмедер від цієї "почесної функції" відмовився, про що він повідомив українське посольство письмово. "Представник" сказав, що возити гуманітарку в Донбас – це ще б нічого, але бути представником він не підписувався.

"Ну і він, звичайно, був абсолютно не в курсі, що Луганськ – це Україна", – написав посол на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тим часом австрійське Міністерство закордонних справ відповіло на ноту українського посольства тим, що Австрійська Республіка підтримує суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

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"Самопроголошену Луганську народну республіку Австрія не визнає як державу, і тому вона не може відкрити дипломатичного і/або консульського представництва в Австрії", – цитує відповідь МЗС Австрії газета Tiroler Tageszeitung.

На думку австрійського журналіста, відкриття провалилось же й тому, що в Австрії малий інтерес до цієї історії взагалі – не підтримується ані суспільством, ані "добровольцями", які б воювали на боці сепаратистів, як у випадку Чехії, ні на рівні політиків.

"Щодо Альфреда Альмедера, то виглядає, що в них просто не було вибору, це була єдина людина, яка була в контакті з людьми із Луганська. Він там був у серпні і брав участь у якійсь "міжнародній дискусії", і виглядає, що це їхній єдиний контакт в Австрії. Я говорив з ним, і він сказав, що кілька разів уже спілкувався з посольством України і запевнив їх, що він не зацікавлений «представляти ЛНР», а хотів лише допомогти регіону гуманітарно", – говорить австрійський журналіст.

Варто зазначити, що ні посол, ні журналіст, не очікують ніякого продовження цієї історії. Так, на думку Гервіґа Гьоллера, Альфред Альмедер навряд чи зможе приділяти велику увагу "гуманітарній роботі", бо він має роботу на повний робочий день в адміністрації Відня.

Посол Щерба також не вбачає великої небезпеки у тому, що в Австрії відкриватимуть громадські організації "за мир на Донбасі".

"Всілякі комітети заради миру в Україні їм відкривати ніхто не заборонить. Це там, де цей так званий "представник" фігурує. Але адреса в них тільки електронна. Та й представник сказав, що ніякий він не представник. Мабуть, зараз іншого шукають", – вважає посол Щерба.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у так званій ЛНР заявили про намір відкрити "представництво" в Австрії.

За словами одного з "депутатів Народної ради ЛНР", "представництво" буде займатися "інформаційно-просвітницькою діяльністю" та координувати доставку на окуповану територію Луганщини гуманітарної допомоги. При цьому очолить осередок мав австрійський громадський діяч Альмедер.

Нагадаємо, 1 вересня російські ЗМІ оголосили про відкриття в чеській Остраві установи, названої "представництвом ДНР". Україна висловила Чехії протест через реєстрацію "представництва ДНР".