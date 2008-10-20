«Джинса» на телеканалах стане катастрофою для суспільства - експерт

Виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР вважає, що використання “джинси” на українських телеканалах матиме катастрофічні наслідки для суспільства.

Про це вона сказала під час круглого столу “Цензура гаманця: Як подолати корупцію в журналістських колах”.

“Найголовніше, що це матиме катастрофічні наслідки для суспільства. Це означає, що людей фактично залишили без знань і розуміння того, що відбувається в країні, тому що реальних проблем ніхто вже на телебаченні не піднімає”, - сказала експерт.

На переконання В.СЮМАР, це також є питанням перспективи країни. “Країна, політики якої заявляють, що вони йдуть у Європу, а люди якої не знають, що таке Європа, як до неї йти, така країна втрачає перспективу, вона нікуди не йде, вона стоїть на місці. Якщо суспільство не розвивається, країна не розвивається також”, - додала вона.

В.СЮМАР припускає, що саме цього хочуть політики, які сьогодні перебувають при владі, адже для них така система є зручною.

Крім того, В.СЮМАР вважає, що використання “джинси” матиме наслідки і для самих журналістів. “Ми знову втрачаємо професію, це не журналістика, якщо вам кажуть, що вам зробити і як зробити, і за це платять гроші. Основний капітал журналіста - це не гроші, а авторитет і довіра”, - сказала вона.

За словами В.СЮМАР, для телеканалів, які використовують “джинсу”, наслідки будуть негативними. “Що формує рейтинг того чи іншого телеканалу? Це довіра його аудиторії, і від цього залежать усі рекламні гроші, які приходять на канал. Якщо довіри аудиторії немає, то, відповідно, люди будуть шукати інші джерела інформації”, - додала вона.

На думку В.СЮМАР, для подолання цієї проблеми потрібно багато років.

За її словами, наближаються нові вибори, і зацікавленість у замовних матеріалах зростає. Крім того, фінансова криза, яка насувається, буде посилювати цю проблему. “Власники і топ-менеджери навряд чи зрозуміють наслідки для бізнесу, оскільки фінансова криза призведе до скорочення рекламних бюджетів, а люди уже встигли звикнути отримувати величезні прибутки і пристойні гроші і будуть “доганяти” це з інших джерел”, - вважає вона.

В.СЮМАР також зауважила, що на сьогодні спостерігається криза журналістського середовища, яке є роз’єднаним. Вона вважає, що поки не буде спротиву в редакціях, “джинса” буде процвітати.

В.СЮМАР висловила переконання, що суспільство вже має починати диктувати свої умови. “Якщо суспільство скаже своє слово у сенсі рейтингів телеканалів, якщо їхні рейтинги впадуть, впаде рівень довіри, якщо політики побачать, що проплачені гроші не дають результатів у сенсі відсотків, отриманих на виборах, це буде основним фактором, який може змінити цю ситуацію”, - вважає експерт.