Ющенко хоче дати Раді документ, який важко буде ухвалити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Раді національної безпеки та оборони схвалити і направити в парламент законопроект про заходи з мінімізації фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання РНБО.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що цей документ, розроблений фахівцями, торкається чотирьох сфер економіки. Перша стосується макроекономічних показників. В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні як ніколи необхідно зробити бюджетну політику держави раціональною, визначити чіткі напрямки розвитку економіки.

При цьому Президент зазначив, що у цьому документі передбачено багато кроків, які важко буде ухвалювати політичним силам. Тому він закликав керуватись не власними політичними програмами, амбіціями тощо, а професіоналізмом і розумінням національних пріоритетів.