Ющенко просить усіх бути українцями і не нагнітати паніку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав владу, журналістів консолідуватись навколо подолання наслідків світової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні всім нам потрібно бути українцями. «Чи мова йде про журналіста, банкіра, міністра, будь-кого, хто представляє українське суспільство», - сказав він.

Президент зауважив, що на сьогоднішній день світова економічна криза динамічно розвивається, і сьогодні важко знайти експерта, який би дав прогноз щодо стабілізації на ринках.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що світова криза торкається кожної країни без виключень. «Хочу особливо відмітити, що вісті з ринків за останній тиждень є досить негативними. Обвал фондових, регіональних ринків складає від 7 до 10% на день», - сказав він.

Президент зауважив, що сьогодні ці складні процеси так чи інакше торкнуться кожної національної економіки. «Великі виклики стоять перед всім світом, і, безумовно, частина з цих викликів стосується сьогодні й України», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що в першу чергу це стосується експортно орієнтований галузей таких, як металургія та інших.

В.ЮЩЕНКО закликав сьогодні на засіданні РНБО напрацювати пакет рішень, з яким би країна могла адекватно зустріти ці виклики. Він зауважив, що безумовно РНБО не може приймати імперативних рішень, але необхідно напрацювати такі пропозиції, які могли б реалізовуватись урядом, Національним банком. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив на особливій важливості консолідації дій різних гілок влади. «Уряд, НБУ, інші мають говорити одним голосом, давати одні оцінки», - сказав глава держави, зауваживши, що це особливо важливо для збереження довіри громадян до дій влади, що, у свою чергу, дозволить мінімізувати ризики світової кризи.

Водночас, Президент закликав журналістів не нагнітати паніку і особливо в банківській сфері. «Тут не потрібно поспішати з пустою інформацією, непрофесійною інформацією і голослівно формувати недовіру там, де повинна працювати довіра», - сказав Президент, зазначивши, що саме тому він завтра планує зустрітися з редакторами провідних економічних видань і поговорити відверто на цю тему.

«Ми можемо чесно в цифрах все обговорити, але не треба ускладнювати ситуацію там, де її не існує – складної. Хоча я розумію – журналіст має право піднімати ці питання і шукати відповідь», - сказав Президент.

Закликав до відповідальності В.ЮЩЕНКО і політичні сили. Він нагадав, що сьогодні планує провести консультації з лідерами політичних сил, представлених у парламенті.

«Я вам даю слово, що я ніколи не піду на речі, які будуть, з одного боку, не раціоналістичні, які не добавляють нічого з точки зору вгамування ситуації. Переконаний, що нам всім потрібно сьогодні говорити відверто, чесно і тоді кроки, які нам потрібно буде вживати, будуть сприйматися всіма, як політичні, але достатні для того, щоб справитись із цією проблемою», - сказав В.ЮЩЕНКО.