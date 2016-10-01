Росія на місяць очолить Радбез ООН

Перша зустріч Радбезу під головуванням Росії пройде 3 жовтня, коли буде затверджена програма роботи на поточний місяць, передає ТАСС.

У той же день постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін дасть прес-конференцію, на якій розповість про заплановані на жовтень заходи.

Як повідомили у постпредстві РФ, програма роботи РБ на жовтень "виглядає вельми насиченою" і наразі передбачає близько 20 засідань.

"Центральним заходом російського головування стануть дебати 28 жовтня щодо співпраці ООН з регіональними організаціями: ОДКБ, ШОС і СНД", - повідомили у дипмісії.

Крім того, 19 жовтня в Радбезі відбудуться щоквартальні дебати з близькосхідного врегулювання, а 25 жовтня - щодо теми "Жінки, мир і безпека".

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Протягом місяця члени Ради Безпеки займуться конфліктами в Африці, в тому числі у суданській провінції Дарфур, Демократичній Республіці Конго, Малі, Центральноафриканській Республіці й Південному Судані, а також приділити увагу криз у країнах Близького Сходу. Зокрема, буде обговорюватися ситуація в Ємені, Лівані і Сирії.

Також протягом місяця очікуються щонайменше дві зустрічі щодо Сирії. Одна з них буде присвячена гуманітарній ситуації в країні, а друга - ситуації із застосуванням у ході конфлікту отруйних речовин.

5 жовтня в Радбезі в закритому режимі пройде шосте попереднє голосування в рамках процедури обрання нового генсека ООН.

Представлені у раді безпеки держави очолюють його роботу по черзі в алфавітному порядку англійської мови. Головування країни в РБ триває протягом одного календарного місяця.