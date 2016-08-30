Хто замінить Пан Гі Муна: в ООН визначили лідерів перегонів за посаду нового генсека
У Раді безпеки ООН 29 серпня відбувся третій раунд попереднього голосування щодо кандидатури наступного генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.
Як повідомляє Центр новин ООН, процедура голосування проходила за закритими дверима.
На даний час на посаду генсека ООН офіційно претендують 10 кандидатів, зокрема шестеро з країн Східної Європи: Срджян Керім з Республіки Македонія, Данило Тюрк зі Словенії, Ірина Бокова з Болгарії, Наталія Герман з Республіки Молдова, Вук Єреміч із Сербії та Мирослав Лайчак зі Словаччини. У списку кандидатів також Антонью Гутерріш з Португалії, Хелен Кларк з Нової Зеландії, Сусана Малькорра з Аргентини і Крістіана Фігерес з Коста-Ріки.
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Раніше було 12 кандидатів, однак Весна Пусіч зі Хорватії та Ігор Лукшич з Чорногорії нещодавно відмовилися від «передвиборчих перегонів».
Генеральний секретар призначається Генеральною асамблеєю ООН за рекомендацією Ради безпеки.
Раніше в Радбезі пройшли два раунди голосування. Крім того, кожен кандидат взяв участь у неформальному діалозі з членами Генасамблеї, відповів на запитання представників громадянського суспільства, провів зустріч зі співробітниками ООН.
Як повідомляє видання Euractiv, після третього раунду голосування у результаті багаторазового просочування інформації про підсумки голосування в лідери вийшли представники Португалії, Словаччини та Болгарії.
Другий строк чинного генсекретаря ООН Пан Гі Муна спливає 31 грудня 2016 року.