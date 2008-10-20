Янукович каже, що чергова авантюра Тимошенко на нього не вплинула

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає «черговим трюком» ініціативу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо створення антикризової коаліції та переформатування уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам в Одесі.

«Це черговий трюк, і більше нічого. А зараз за цей рік роботи потрібно не коаліцію створювати, а нести відповідальність за те, що натворили в країні. Ось таку ініціативу потрібно виявляти сьогодні ТИМОШЕНКО», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також лідер Партії регіонів звернув увагу на той факт, що ще недавно прем`єр-міністр говорила про відсутність кризи в країні. «А через два дні вже в неї криза, і потрібно, щоб хтось їй допомагав в уряді», - додав він.

Відповідаючи на запитання, чому В.ЯНУКОВИЧ не прийняв запрошення прем`єр-міністра обговорити в понеділок у парламенті таку ідею, лідер Партії регіонів сказав: «Ця чергова авантюра на мене не вплинула».

Водночас В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що Верховна Рада має працювати до виборів нового складу парламенту. «Я думаю, парламент має працювати практично до виборів нового парламенту», - зазначив він. За його словами, зараз потрібно прийняти всі закони для стабілізації ситуації в країні та для того, щоб «якнайшвидше провести вибори».