Ющенко: завтра побачимо, хто справді дбає про українські інтереси

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що завтра суспільство побачить, хто справді дбає про українські інтереси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав в заяві для преси.

Президент зауважив, що йому прикро констатувати, що указ про проведення дострокових виборів сьогодні не виконаний.

«Не виконаний прем’єр-міністром і урядом. Переконаний, що спроба зірвати проведення парламентських виборів – це не є робота на стабілізацію ситуації в Україні, як політичну так і економічну», - сказав Президент.

Він в чергове наголосив, що до розпуску парламенту призвели безпосередньо дії БЮТ, які з 2 вересня почали спільне голосування з Партією регіонів.

«Ті кроки, той шабаш, які відбувались в українському парламенті, звичайно привели політичну ситуацію у ВР до абсурду, вичерпався ліміт довіри. Жодна конфігурація, яка була можлива в парламенті, не забезпечувала необхідних 226 депутатів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Саме тому, за його словами, єдиним конституційним законним кроком було проголошення демократичних виборів. Він в чергове назвав деструктивною політикою дії БЮТ щодо блокування виборчого процесу.

«Хоча за такою політикою стоїть така шановна політична сила, як БЮТ, це не прикрашає таку поведінку, яка іде не на користь стабілізації політичної ситуації в Україні», - сказав Президент, зауваживши, що йому важко коментувати таку логіку поведінки.

Саме з огляду на це, пояснив Президент, він і прийняв рішення перенести вибори на 14 грудня.

Президент зауважив, що за два дні, на які відновлюється робота парламенту, ВР має внести зміни до державного бюджету 2008 року.

Зокрема, це стосується і антикризових заходів та внесення змін щодо фінансування виборчої кампанії.

Також Президент сподівається, що парламент ухвалить законопроекти, розглянуті сьогодні РНБО щодо антикризових заходів.

В.ЮЩЕНКО прогнозує, що буде надзвичайно складно знайти підтримку всіх політичних сил щодо цих десяти антикризових законів.

«Ми виходимо з того, що закон про стабілізаційний фонд могли б підтримати всі здорові сили парламенту, закон про гарантування вкладів населення також могли б підтримати всі політичні сили парламенту. Решту законопроектів, які стосуються антикризового пакета, я запропонував політичним силам сьогодні і завтра разом обговорити, провести відповідні консультації і визначити, яку частину антикризового пакета політичні сили парламенту можуть підтримати», - сказав Президент.

Він назвав дуже важливим для нормалізації роботи парламенту те, щоб припинилось блокування парламентської трибуни.

«Завтра покаже, хто дбає про врегулювання всіх чутливих і гострих моментів, потрібних для врегулювання як політичної, так і економічної кризи», - сказав Президент.

Він підкреслив, що є надзвичайно важливим, щоб завтрашній день в парламенті розпочався з нормальної роботи. І щоб були ухвалені необхідні рішення, як для стабілізації як політичної, так і економічної ситуації.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що шанс, який має Україна щодо врегулювання економічної і політичної кризи, будуть повною мірою реалізовані в парламенті.

«Говорячи про політичну кризу, я переконаний, що нам потрібно діяти так, як вимагає закон, як вимагає Конституція – це найкраща правова відповідь, щоб стабілізувати політичну ситуацію в країні», - зауважив Президент, додавши, що це найкращий шлях для досягнення домовленостей.

«Ті політичні сили, які хочуть політичної стабілізації, повинні працювати в рамках закону, в рамках Конституції, яка передбачає демократичний механізм врегулювання такого роду криз, які розпочались в парламенті у вересні місяці», - сказав Президент, висловивши сподівання, що український виборець зробить правильний вибір стосовно тієї чи іншої політичної сили.