У Секретаріаті заявляють, що Балога заяву про відставку не писав

13:41, 23 жовтня 2008
Політика
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Укази Ющенко підписує сам

Віктор Балога
Публікації про начебто подану заяву про відставку глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ та начебто підписаний Президентом указ про його звільнення не відповідають дійсності.

Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Іван ПЕРЕХОДА, який курує документообіг у Секретаріаті, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він наголосив, що жодних документів про звільнення глави Секретаріату не існує і не існувало. Окремо І.ПЕРЕХОДА зауважив, що всі укази Президент України підписує власноручно.

 

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