У Секретаріаті заявляють, що Балога заяву про відставку не писав
13:41, 23 жовтня 2008Політика
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Укази Ющенко підписує сам
|Віктор Балога
Про це заявив заступник глави Секретаріату Президента Іван ПЕРЕХОДА, який курує документообіг у Секретаріаті, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Він наголосив, що жодних документів про звільнення глави Секретаріату не існує і не існувало. Окремо І.ПЕРЕХОДА зауважив, що всі укази Президент України підписує власноручно.
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