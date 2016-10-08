Порошенко запросив майбутнього Генсека ООН відвідати Україну

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

Порошенко висловив переконання, що на посаді Генерального секретаря Антоніу Гутерреш демонструватиме принципову позицію у відстоюванні цілей та принципів Статуту ООН та зосередить свою діяльність на забезпеченні міжнародного миру та безпеки.

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"Президент України також подякував Антоніу Гутеррешу за його активну позицію під час перебування на посаді Верховного комісара ООН у справах біженців щодо гуманітарної кризи на Донбасі, яка спричинена російською агресією", - зазначаєтсья в повідомленні.

У свою чергу, Антоніу Гутерреш запевнив у своїй відданості принципам та нормам Статуту ООН, а також окремо подякував Україні за надану в рамках Ради Безпеки ООН підтримку його кандидатурі на цю високу посаду.

Петро Порошенко запросив Антоніу Гутерреша здійснити візит до України за найближчої нагоди.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2016 Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, якою рекомендувала Генеральній Асамблеї ООН призначити кандидата від Португалії Антоніу Гутерриша на посаду Генерального секретаря ООН.