Радбез ООН рекомендував кандидатуру Гуттереша на посаду наступного генсека організації

Про це у Twitter повідомляють офіційні представництва Франції, Великої Британії та Люксебургу при ООН.

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Зокрема, дипломатичні представництва зауважують, що Рада безпеки ООН вирішила рекомендувати кандидатуру Гуттереша на посаду наступного генсекретаря ООН.

Як повідомляв УНІАН, раніше на пост генсека ООН офіційно претендували 10 кандидатів. Шестеро - з країн Східної Європи: Срджян Керім з Республіки Македонія, Данило Тюрк зі Словенії, Ірина Бокова з Болгарії, Наталія Герман з Республіки Молдова, Вук Єремич із Сербії та Мирослав Лайчак зі Словаччини. У списку кандидатів також Гуттереш з Португалії, Хелен Кларк з Нової Зеландії, Сусана Малькорра з Аргентини і Крістіана Фігерес з Коста-Рики.

Другий термін чинного генсека ООН Пан Гі Муна закінчується 31 грудня 2016 року.