Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО 20 жовтня

Про це повідомили у прес-службі глави держави. За результатами зустрічі запланована заява Петра Порошенка та Єнса Столтенберга для представників ЗМІ.

Читайте такожПрезидент України зустрівся з Королем Норвегії Гаральдом V

Як відомо, зустріч президента України Петра Порошенка з керівництвом Європейського Союзу скасовано через переговори на найвищому рівні у "нормандському форматі" 19 жовтня в Берліні.