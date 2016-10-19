Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО 20 жовтня

08:35, 19 жовтня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Фото УНИАН

Про це повідомили у прес-службі глави держави. За результатами зустрічі запланована заява Петра Порошенка та Єнса Столтенберга для представників ЗМІ. 

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Як відомо, зустріч президента України Петра Порошенка з керівництвом Європейського Союзу скасовано через переговори на найвищому рівні у "нормандському форматі" 19 жовтня в Берліні.

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