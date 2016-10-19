Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО 20 жовтня
08:35, 19 жовтня 2016Політика
157 0
Президент Петро Порошенко зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО / УНІАН
Про це повідомили у прес-службі глави держави. За результатами зустрічі запланована заява Петра Порошенка та Єнса Столтенберга для представників ЗМІ.
Читайте такожПрезидент України зустрівся з Королем Норвегії Гаральдом V
Як відомо, зустріч президента України Петра Порошенка з керівництвом Європейського Союзу скасовано через переговори на найвищому рівні у "нормандському форматі" 19 жовтня в Берліні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter