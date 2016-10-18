Зустріч Порошенка з керівництвом ЄС скасували через переговори "нормандської четвірки"

Про це повідомили УНІАН у Європейській раді.

Раніше планувалося, що Порошенко прибуде до Брюсселя ввечері в середу, 19 жовтня та проведе зустріч з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Європарламенту Мартіном Шульцем.

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У четвер, 20 жовтня, президент України візьме участь в саміті Європейської народної партії у Маастрихті (Нідерланди) і того ж дня зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні, 18 жовтня, перебуваючи з візитом в Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Сторони домовились провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» у Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.