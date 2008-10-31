Яценюк пояснив, що буде далі з фінансуванням виборів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає повторне внесення до порядку денного пленарних засідань парламенту питання щодо фінансування дострокових виборів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Я думаю, це питання, звичайно, не зніметься з порядку денного так легко», - зазначив спікер.

Він нагадав, що «чесно» п’ять разів ставив це питання на голосування.

«Буде вимога ще раз ставити, ну що ж, будемо дискутувати з цього приводу», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не підтримала поправку народного депутата України Ксенії ЛЯПІНОЇ (фракція НУ-НС) до законопроекту «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо фінансування дострокових парламентських виборів.