"Справа Єфремова": Луценко не виключає, що екс-"регіонал" Медяник вийде на волю

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.

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“Щодо пана Медяника. Якщо немає достатньо доказів, то він не буде притягуватися до кримінальної відповідальності. Це моя глибока впевненість в тому, що прокуратура може і повинна звільняти людей, якщо немає достатньо доказів. Я впевнений, що пан Медяник найближчим часом вийде з-під арешту, бо у нас не зібрано доказів про його вину, і це абсолютно нормально в цивілізованій країні”, - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко 7 серпня заявив про затримання Медяника у справі про посягання на територіальну цілісність України, порушеної проти колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Медяник підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

10 серпня Луценко заявив, що Медяник виступав посередником між українською стороною і терористами після захоплення ними у Луганську будівель СБУ та ОДА.

Медяник був народним депутатом от Партії регіонів с 2012 по 2014 роки.