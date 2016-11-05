Кабмін узгоджує список товарів для ввезення в ОРДЛО - радник міністра

Про це повідомив радник міністра у справах окупованих територій і переселенців Юрій Гримчак в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Гримчак заявив, що Україна багато втрачає в економічному та політичному плані від заборони перевезення товарів через лінію зіткнення на Донбасі.

«Є розуміння того, що, наприклад, продукти харчування можна перевозити через лінію розмежування, тому що ми частково втрачаємо економічно і політично. Список погоджується. Він буде оприлюднений. Можна буде частково зняти якісь питання щодо товарів, які перетинають лінію розмежування незаконно», – зазначив Гримчак.

При цьому він зауважив, що товари, які незаконно ввозять на підконтрольну сепаратистам територію Донбасу, не є контрабандою.

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«Це називається незаконне переміщення товарів через лінію розмежування. Коли я чую «контрабанда», то це, по-перше, юридично неправильно, по-друге, контрабанда існує через кордони між країнами, які визнані. У нас немає там кордонів з якоюсь іншою країною. Там така сама Україна, тільки тимчасово окупована територія», – наголосив радник мініста.

Нагадаємо, наприкінці 2014 року влада України запровадила економічну блокаду самопроголошених так званих "ДНР" і "ЛНР". З того часу нескінченні автомобільні черги вишиковуються біля військових пропускних пунктів в буферній зоні, де військові обшукують автомобілі і шукають заборонені товари.