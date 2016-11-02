В Україні хочуть ввести обов'язкове маркування російських товарів (відео)
07:00, 02 листопада 2016Суспільство
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У Верховній Раді хочуть запровадити в Україні офіційне маркування для вироблених у Росії товарів.
У Раді пропонують маркувати товари з РФ / Фото УНІАН
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
У парламенті кажуть, що в умовах військового протистояння цей крок вимушений. Українці уже давно бойкотують російські товари. Тепер – час зробити це на державному рівні.
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Автори законопроекту закликають на всьому російському розміщувати тематичні надписи великими літерами, щоб їх кожен зміг прочитати, вказувати походження продукції. А якщо компанія відмовляється це робити чи приховує інформацію – штрафувати її.
Маркування також хочуть застосовувати і для реклами російських товарів, й для вивісок компаній із країни-агресора.
Группа депутатов предлагает ввести официальную маркировку для товаров из России
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