У МЗС пояснили значення резолюції ООН щодо Криму

07:03, 16 листопада 2016
Політика
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Глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що завдяки прийняттю Генасамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в Криму визначення "тимчасова окупація української АРК і м. Севастополь" буде офіційно вживатися у всіх документах ООН до деокупації Криму.

/ okryme.com

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав на своїй сторінці у Twitter.

"Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупації Криму", - йдеться у його повідомленні.

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За словами Клімкіна, постійний правозахисний моніторинг ООН - це перший крок до деокупації українського Криму.

"Підтримавши документ, світ заявив державі-окупантові: "ні сірій зоні беззаконня і свавілля в українському Криму", - підсумував глава МЗС країни.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.

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