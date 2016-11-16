У МЗС пояснили значення резолюції ООН щодо Криму
Глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що завдяки прийняттю Генасамблеєю ООН резолюції про порушення прав людини в Криму визначення "тимчасова окупація української АРК і м. Севастополь" буде офіційно вживатися у всіх документах ООН до деокупації Криму.
Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав на своїй сторінці у Twitter.
"Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупації Криму", - йдеться у його повідомленні.
2/2 Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупаціі #Крим 'у— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016
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За словами Клімкіна, постійний правозахисний моніторинг ООН - це перший крок до деокупації українського Криму.
1/2 Постійний правозахисний моніторинг ООН - перший крок до деокупації українського #Крим 'у— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016
"Підтримавши документ, світ заявив державі-окупантові: "ні сірій зоні беззаконня і свавілля в українському Криму", - підсумував глава МЗС країни.
Вітаю всіх з надважливою резолюцією ГА ООН про права людини в Криму. Світ державі-окупанту: ні сірій зоні беззаконня та свавілля в укр Криму— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016
Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.