У МЗС пояснили значення резолюції ООН щодо Криму

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства написав на своїй сторінці у Twitter.

"Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупації Криму", - йдеться у його повідомленні.

2/2 Відтепер формулювання "тимчасова окупація української АРК і м.Севастополь" - офіційно в усіх документах ООН до деокупаціі #Крим 'у — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016

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За словами Клімкіна, постійний правозахисний моніторинг ООН - це перший крок до деокупації українського Криму.

1/2 Постійний правозахисний моніторинг ООН - перший крок до деокупації українського #Крим 'у — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016

"Підтримавши документ, світ заявив державі-окупантові: "ні сірій зоні беззаконня і свавілля в українському Криму", - підсумував глава МЗС країни.

Вітаю всіх з надважливою резолюцією ГА ООН про права людини в Криму. Світ державі-окупанту: ні сірій зоні беззаконня та свавілля в укр Криму — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2016

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.