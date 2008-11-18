У НУ-НС заспокоїли трьох міністрів: «це все плітки»

Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») назвав плітками розмови про можливу ротацію міністрів уряді Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, по це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяви деяких народних депутатів щодо можливої зміни деяких міністрів.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, «це все плітки».

«На сьогодні ніяких серйозних розмов не ведеться, але вони можуть виникати, наприклад, у версії відновлення коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина», - сказав він.

За словами депутата, до цього часу «це нереальні розмови, це прожекти».

Як повідомляли деякі ЗМІ з посиланням на деяких народних депутатів, БЮТ найближчим часом має намір ініціювати ротацію на постах міністрів трьох міністерств: Міністерства фінансів, Міністерства транспорту і зв’язку та Мінприроди.

Міністром транспорту і зв’язку є Йосип ВІНСЬКИЙ, міністром фінансів – Віктор ПИНЗЕНИК, міністром екології – Георгій ФІЛІПЧУК.