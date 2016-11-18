Швейцарія ввела санкції проти кримських "депутатів" Держдуми РФ

Про це йдеться у повідомленні Державного секретаріату з економічних справ Швейцарії.

Так, під санкції потрапили ще шість осіб, які були обрані "депутатами" Держдуми РФ в окупованому Криму.

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"17 листопада 2016 року федеральний Департамент економіки, освіти і досліджень змінив перелік осіб, що додається до розпорядження про заходи щодо запобігання обходу міжнародних санкцій через ситуацію в Україні", - йдеться у повідомленні.

РосЗМІ вже назвали імена цих "депутатів": це Руслан Бальбек, Костянтин Бахарєв, Дмитро Бєлік, Андрій Козенко, Світлана Савченко і Павло Шпер.

Нагадаємо, 8 листопада Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів ухвалила новий список офіційних осіб Криму, до яких будуть застосовані санкції через порушення територіальної цілісності України.

Відомо, що це будуть особи, обрані до російської Думи.

До санкційного списку входить 151 фізична особа та 37 юридичних осіб (компаній), відносно яких діє заборона на подорожі в ЄС та замороження активів на території Євросоюзу у зв'язку з їхньою роллю в анексії Криму або підтримці Росією сепаратизму на сході України.

Європейський Союз продовжив запроваджені раніше санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і Севастополя до 24 червня 2017 року.