Депутат Мисик увійшов до групи "Відродження"

Відповідне оголошення із трибуни парламенту зробила заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд. Таким чином, депутатська група "Партія "Відродження" відтепер наарховує у своєму складі 24 нардепи.

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Володимир Мисик обраний за одномандатним виборчим округом № 172 у Харківській області. Народний депутат VII та VIII скликань Верховної Ради. Сьогодні він є головою підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У VII скликанні парламенту входив до складу депутатської групи "Економічний розвиток".