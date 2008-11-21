Вступ України в НАТО - ядерний фугас для відносин Росії і Заходу?

Можливий вступ України в НАТО викличе загальноєвропейську військову і політичну кризу грандіозних масштабів, в порівнянні з якою всі грузинські справи здаватимуться дрібним епізодом, вважає директор російського Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов. Напередодні він повинен був виступити в Лондоні з доповіддю на конференції, присвяченій перспективам відносин РОСІЯ-НАТО після конфлікту в Південній Осетії, проте затримка з оформленням в`їзних документів не дозволила Пухову озвучити доповідь "Військово-стратегічний вимір відносин Росії і НАТО". "Абсолютно ясно, що питання можливого вступу України до Альянсу - справжній ядерний фугас для відносин Росії і Заходу", - сказав Пухов РИА Новости.

Крім того, відзначив він, Україну в цьому випадку чекає якнайглибша внутрішньополітична криза через різницю культурно-ціннісних орієнтацій її населення і до того ж сильні проросійські настрої в Криму. На його думку, Росії також неможливо буде залишитися в стороні від внутрішньополітичної кризи на Україні. "З іншого боку, на Заході існує недооцінка важливості українського питання для Росії і нерозуміння України як колосального дестабілізуючого чинника найближчого часу у відносинах між Заходом і Росією. Ілюзії, що Росія так чи інакше буде вимушена "проковтнути" вступ України в НАТО можуть привести до катастрофічного розвитку подій", - сказав Пухов.