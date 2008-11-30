Балога каже, що 400 доларів за російський газ - це неприйнятно

19:21, 30 листопада 2008
Політика
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"Питання не стільки в ціні"

Ціна на російський газ в 400 дол. є неприйнятною і має відповідати тим економічним реаліям, які склалися в світі.

Про це сьогодні в інтерв’ю телеканалу ICTV заявив голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Він наголосив, що сьогодні питання стоїть не стільки в ціні на газ, скільки в позиції України по зовнішньо-внутрішній політиці.

В.БАЛОГА зауважив, що сьогодні «йде значний спад» на світовому ринку ціни на нафту. «Само собою, що і відповідно до цього через певний період буде і спад ціни на газ. Тому ту ціну, яку пропонують, я хочу нагадати – 400 дол., це - не та ціна», - сказав керівник Секретарітату.

При цьому В.БАЛОГА висловив упевненість, що між Газпромом та НАК «Нафтогаз» буде підписано договір про постачання газу за такою ціною, яка відповідає реаліям на світовому ринку.

 

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