Президент Литви летить на переговори до Порошенка
08:29, 12 грудня 2016Політика
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Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте 12 грудня здійснить візит до України.
Даля Грібаускайте / REUTERS
Як повідомили у прес-службі глави української держави, литовський лідер візьме участь у дев'ятому засіданні Ради президентів України та Литви.
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"Заплановано проведення окремих переговорів глав двох держав і засідання Ради Президентів у розширеному складі. За результатами заходу планується підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.
У рамках візиту також відбудеться Другий українсько-литовський економічний форум та урочисте відкриття Литовського скверу в місті Києві.
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