Президент Литви летить на переговори до Порошенка

08:29, 12 грудня 2016
Політика
1755 0

Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте 12 грудня здійснить візит до України.

Даля Грібаускайте / REUTERS

Як повідомили у прес-службі глави української держави, литовський лідер візьме участь у дев'ятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Читайте такожУ ЄС немає компромісу щодо окупації Криму - президент Литви

"Заплановано проведення окремих переговорів глав двох держав і засідання Ради Президентів у розширеному складі. За результатами заходу планується підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

У рамках візиту також відбудеться Другий українсько-литовський економічний форум та урочисте відкриття Литовського скверу в місті Києві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #візит#Грібаускайте