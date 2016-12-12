Президент Литви летить на переговори до Порошенка

Як повідомили у прес-службі глави української держави, литовський лідер візьме участь у дев'ятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Читайте такожУ ЄС немає компромісу щодо окупації Криму - президент Литви

"Заплановано проведення окремих переговорів глав двох держав і засідання Ради Президентів у розширеному складі. За результатами заходу планується підписання низки двосторонніх документів", - йдеться у повідомленні.

У рамках візиту також відбудеться Другий українсько-литовський економічний форум та урочисте відкриття Литовського скверу в місті Києві.