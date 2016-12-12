Україна та Литва підписали ряд документів про співпрацю

Церемонія підписання відбулася сьогодні в Києві у присутності президента України Петра Порошенка та президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте, яка перебуває з робочим візитом в Україні.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, Угоду між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони навколишнього середовища Литви про співробітництво у сфері захисту навколишнього середовища підписали екології та природних ресурсів України та посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

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Зазначається, що ця угода спрямована на посилення співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також взаємодії сторін з метою вирішення регіональних і глобальних екологічних проблем.

Також підписано Меморандум про розуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Литви.

Меморандум, підписаний в.о. міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун та послом Литви Януконісом, має сприяти розширенню співпраці з Литвою у питаннях розвитку/реформування системи охорони здоров’я в Україні, профілактики та контролю захворювань, вдосконалення політики в сфері медицини, медичної та психологічної реабілітації. Співпраця здійснюватиметься шляхом обміну інформацією, досвідом та фахівцями, проведення тренінгів та спільних досліджень, йдеться в повідомленні.

Крім того, голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега та посол Литви в Україні підписали протокол про співробітництво між Держслужбою України з питань праці та Державною інспекцією праці Литви.

Документом визначено форми двосторонньої співпраці: обмін експертами, організація практичних занять, участь у конференціях та інших заходах, організованих сторонами, обмін інформацією про працівників, які виконують роботи на територіях обох країн на умовах найму.

Передбачається також обмін інформацією про практику впровадження нових стандартів безпеки та гігієни праці, заходи державного нагляду у сфері дотримання законодавства про працю та моніторинг відповідної статистики, поінформували в прес-службі.