Порошенко і Грібаускайте проводять зустріч тет-а-тет (фото, видео)
Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч із президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте, яка перебуває в Україні з робочим візитом.
Як повідомили у прес-службі глави Української держави, візит литовського лідера розпочався з офіційної церемонії зустрічі президентів на ґанку Адміністрації президента.
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«Глави двох держав проведуть зустріч віч-на-віч, а також візьмуть участь у засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки, за результатами якої заплановано підписання українсько-литовських двосторонніх документів», - йдеться у повідомленні.
В програмі візиту також запланована спільна зустріч президентів України та Литви з представниками засобів масової інформації.
Крім того, очікується, що лідери двох країн візьмуть участь в роботі українсько-литовського бізнес-форуму.