Геращенко допускає розширення "нормандського формату" у 2017 році

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи та перший заступник голови Верховної Ради допускає, що до перемовин у "нормандському форматі" долучиться ще одна країна, повідомляє 5 канал.

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"Доєднання когось до нормадського формату – можливо. Але ключове тут дві позиції: чи це доєднання додасть тиску на Російську Федерацію? І чи почне вона виконувати зобов'язання в рамках хоч якогось пулу? Поки що ми бачимо жодного бажання", - зазначила вона.

Як відомо, деякий час йшла мова про можливість залучити США до "нормандського формату". Однак посол США в Україні Марі Йованович у листопаді заявила, що у плани США це поки не входить.

"Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до «нормандського формату». Але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу в цьому процесі. Такою є наша підтримка "нормандської четвірки", – пояснювала Йованович.