Про участь США у "нормандському форматі" поки не йдеться - посол Йованович

Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас посол наголосила, що США є активними у підтримці України на дипломатичному фронті.

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«Не думаю, що наразі є плани про приєднання США до «нормандського формату». Але це не значить, що США не є активними в дипломатичному плані. Ми співпрацюємо з Україною, маємо консультації з Францією і Німеччиною. Періодично ми також маємо зустрічі з росіянами, щоб побачити, чи є шляхи для конструктивного поступу в цьому процесі. Такою є наша підтримка «нормандської четвірки», – зазначила Йованович.

На питання, чому США не приєднуються до жодного з форматів переговорів щодо Донбасу – ані до «нормандського», ані до «мінського», Марі Йованович відповіла: «Я думаю, ми підтримуємо Україну іншими способами і є дуже активними в цій підтримці. Ми перебуваємо на постійному контакті з українською владою, аналогічно – з нашими партнерами у Франції й Німеччині».

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що не проти залучення США до переговорів у «нормандському форматі».