Литвин готовий засвідчити коаліційний акт, якщо це буде сьогодні
14:33, 15 грудня 2008Політика
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А дискусії - у вільний від роботи час
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН готовий бути присутнім під час підписання коаліційної угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради.
В.ЛИТВИН зауважив, що вітатиме підписання угоди про коаліцію керівниками трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.
«Я голова Верховної Ради, але я готовий прийти на цей урочистий акт, якщо він відбудеться сьогодні», - зазначив В.ЛИТВИН.
Водночас він висловив переконання, що на сьогодні коаліція існує, а всі дискусії з приводу цього «можна проводити у вільний від роботи час».
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