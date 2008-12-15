Литвин готовий засвідчити коаліційний акт, якщо це буде сьогодні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН готовий бути присутнім під час підписання коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після Погоджувальної ради.

В.ЛИТВИН зауважив, що вітатиме підписання угоди про коаліцію керівниками трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

«Я голова Верховної Ради, але я готовий прийти на цей урочистий акт, якщо він відбудеться сьогодні», - зазначив В.ЛИТВИН.

Водночас він висловив переконання, що на сьогодні коаліція існує, а всі дискусії з приводу цього «можна проводити у вільний від роботи час».