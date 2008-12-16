Яценюк: гроші на дострокові вибори повинні закладатися в кожен бюджет

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат (фракція НУ-НС) Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що фактичний старт президентської кампанії унеможливлює внесення до парламенту реального державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ЯЦЕНЮК висловив сьогодні журналістам в Києві.

«На себе таку відповідальність ніхто не візьме, а якщо навіть візьме та подасть такий бюджет – то ніхто на себе не візьме відповідальність проголосувати за реальний бюджет, який передбачає суттєве скорочення соціальних витрат, фактично нульовий дефіцит бюджету і максимальну економію на всіх щаблинах, як української влади, так і галузевих видатків. Політичної волі на це немає, оскільки кожен мріє побачити себе у президентському кріслі», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

На його думку, необхідно законодавчо виписати норму про фінансування будь-яких дострокових виборів, оскільки Президент має повноваження щодо дострокового припинення повноважень ВР, а з іншого боку – ці повноваження ніяким чином не забезпечені законодавством. «Чи то уряд, чи то парламент можуть заблокувати проведення дострокових виборів навіть у тому випадку, якщо указ Президента є абсолютно конституційним», - пояснив він. Народний депутат вважає, що для унормування цієї ситуації доцільно або передбачати в кожному законі про державний бюджет окрему суму на проведення дострокових виборів, або виписати окрему процедуру фінансування дострокових виборів у разі існування конституційних підстав для прийняття відповідного указу Президента.

А.ЯЦЕНЮК вважає найкращим варіантом створення окремої процедури фінансування дострокових виборів.